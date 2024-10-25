Причастного к ракетным ударам по Белгороду полковника ВСУ приговорили к пожизненному

Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ Ярошевича к пожизненному

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил командира ракетной бригады полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному лишению свободы за приказы об ударах по Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Военному назначили отбывание наказания в колонии особого режима. Его признали виновным по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Слушание по делу Ярошевича проходило в закрытом режиме, потому что в материалах дела есть информация о Вооруженных силах России.

По версии следствия, в 2022 году Ярошевич отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгoродской области ракетами «Точка-У». От его действий пострадало мирное население, а также инфраструктура. Ущерб оценивается более чем в 1,3 миллиарда рублей.

С осужденного также постановили взыскать 1,3 миллиарда рублей.