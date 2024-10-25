С пожизненно осужденного полковника ВСУ Ярошевича взыскали миллиард рублей

2-й Западный окружной военный суд взыскал 1,3 миллиарда рублей с командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Федора Ярошевича (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отдавшего приказы об ударах по Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Украинского полковника заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Ярошевич обвинялся по статье о теракте. По версии следствия, в 2022 году он отдавал приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, в результате чего пострадала инфраструктура и местные жители.
Ущерб от его действий оценили более чем в миллиард рублей. Дело поступило в суд для рассмотрения по существу в конце сентября.