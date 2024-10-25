Путин поздравил таможенников с праздником

Путин встретился с главой ФТС Пикалевым и поздравил таможенников с праздником

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым и поздравил таможенников с праздником, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы», — сказал глава государства.

День таможенника официально был утвержден в 1995 году. Дата приурочена к годовщине подписания указа «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». Именно с этого документа, утвержденного царем Алексеем Михайловичем, на Руси начало развиваться таможенное дело.

Российская таможенная служба является одной из самых крупных в мире — в ее подчинении находится 431 таможенный пост.

7 октября президент поздравил преподавателей с праздником. Он заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение, в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл». По словам Путина, именно благодаря преемственности поколений Россия может уверенно идти вперед.