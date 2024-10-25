Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:18, 25 октября 2024Бывший СССР

Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президент России поздравил президента Казахстана с Днем республики

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, сообщает РИА Новости.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в тексте поздравления.

Путин отметил, что Москва и Астана активно взаимодействуют друг с другом в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) и других структур.

Ранее Токаев заявил, что Астана высоко оценивает концепцию России по созданию равного и неделимого контура международной безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились новые купюры на 5000 рублей. Как они выглядят и где их можно встретить?

      Назван срок изменения ГОСТ о российских автомобильных номерах

      Стало известно о жалобах жителей Коркино на цыган губернатору до погромов

      Мужчина распознал сердечный приступ у беременной подруги по храпу

      В российском городе спасли проглотившего монету двухлетнего ребенка

      В Сербии заявили о невозможности победить Россию

      Врачи предупредили три категории россиян о повышенном риске инсульта

      Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде до и после похудения

      Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

      Задержание замглавы Минэнерго России по делу о мошенничестве попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше