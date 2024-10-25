Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президент России поздравил президента Казахстана с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, сообщает РИА Новости.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в тексте поздравления.

Путин отметил, что Москва и Астана активно взаимодействуют друг с другом в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) и других структур.

Ранее Токаев заявил, что Астана высоко оценивает концепцию России по созданию равного и неделимого контура международной безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности.