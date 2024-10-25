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10:20, 25 октября 2024Экономика

Раскрыта доля «тайно» уходящих в отпуск молодых россиян

Forbes: 31 процент молодых россиян предпочитают «тихий отпуск» официальному

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Почти треть (31 процент) молодых россиян предпочитают «тихий отпуск» официальному и уезжают в путешествия без оповещения работодателя. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного аналитиками кадровой компании UTEAM и сервиса бронирования жилья «Островок».

В исследования приняли участие в общей сложности 1162 человека в возрасте от 18 до 30 лет. По его итогам выяснилось, что еще 15 процентов опрошенных «тайно» уходили в отпуск несколько раз за свою карьеру, а 18 процентов — планируют воспользоваться подобной схемой в дальнейшем.

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В свою очередь, 16 процентов респондентов признались, что хотели бы совмещать работу и путешествия, однако подобный формат не позволяет их специальность. В целом большинство опрошенных (63 процента) положительно относятся к идее «тихого отпуска», а 30 процентов — нейтрально. Только 7 процентов считают подобный формат неэтичным по отношению к работодателю.

Ранее эксперты Скандинавского центра здоровья и исследовательского центра «Зарплаты.ру» сообщили, что каждый третий россиянин хотя бы раз симулировал болезни перед коллегами и руководством, чтобы не работать. В свою очередь 32 процента респондентов заявили, что прибегали к подобному способу обмануть начальство из-за запрета руководства уходить в отпуск. Чуть меньше трети (31 процент) опрошенных посетовали, что в противном случае начальник не отпустит их отдыхать по причине высокой нагрузки.

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      Анатолий Акулов
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