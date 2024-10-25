Рэпера Гуфа доставили в суд для избрания меры пресечения

Рэпера Гуфа доставили в Наро-Фоминский суд для избрания меры пресечения

Рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) доставили в Наро-Фоминский городской суд Московской области для избрания меры пресечения по делу о грабеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам защитника, полиция просит об аресте музыканта.

Ранее тот же суд избрал второму фигуранту запрет определенных действий. В отношении рэпера и его товарища возбуждено дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.

Гуф был задержан после драки в подмосковной Апрелевке 23 октября. Согласно одной из версий, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса, где артист отдыхал вместе с друзьями.