Второго фигуранта по делу о драке рэпера Гуфа доставили в суд

В Подмосковье в Наро-Фоминский суд доставили второго фигуранта дела о драке рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, это товарищ музыканта, который взял телефон избитого полицейского.
Ранее сообщалось, что Долматову вменяют грабеж с применением насилия после конфликта в Подмосковье. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.