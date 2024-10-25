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18:12, 25 октября 2024Силовые структуры

Второго фигуранта по делу о драке рэпера Гуфа доставили в суд

В Подмосковье начинается суд над вторым фигурантом дела о драке рэпера Гуфа
Начало событий в новости Рэперу Гуфу вменили грабеж группой лиц после конфликта в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье в Наро-Фоминский суд доставили второго фигуранта дела о драке рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, это товарищ музыканта, который взял телефон избитого полицейского.

Ранее сообщалось, что Долматову вменяют грабеж с применением насилия после конфликта в Подмосковье. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

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      Анна Габай
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