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16:28, 25 октября 2024Силовые структуры

Рэперу Гуфу вменили грабеж группой лиц после конфликта в Подмосковье

Рэперу Гуфу грозит до 7 лет колонии за грабеж группой лиц с применением насилия

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэп-исполнителю Алексею Долматову, более известному под псевдонимом Гуф, вменяют грабеж с применением насилия после конфликта в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте рэпера и еще одного фигуранта дела.

Гуф был задержан за драку в подмосковной Апрелевке утром в среду, 23 октября. Согласно одной из версий, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.

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      Олеся Мицкевич
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