Mash: рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что музыкант приставал к девушке, которая затем позвонила своему брату и попросила его приехать. Защита рэпера опровергла данную версию событий.

По данным источника, инцидент произошел рано утром, в этот момент артист вел прямую трансляцию в соцсетях. Во время стрима Долматов попытался познакомиться с девушкой, но она отказала.

По словам зрителей, когда на место событий приехал брат девушки, между мужчинами завязалась драка, в результате которой рэпер ударил молодого человека по уху и повредил себе руку. Отмечается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

На кадрах, снятых рэпером, утверждается, что брат девушки находится в нетрезвом состоянии.

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