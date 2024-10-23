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13:43, 23 октября 2024Культура

Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье

Mash: рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что музыкант приставал к девушке, которая затем позвонила своему брату и попросила его приехать. Защита рэпера опровергла данную версию событий.

По данным источника, инцидент произошел рано утром, в этот момент артист вел прямую трансляцию в соцсетях. Во время стрима Долматов попытался познакомиться с девушкой, но она отказала.

По словам зрителей, когда на место событий приехал брат девушки, между мужчинами завязалась драка, в результате которой рэпер ударил молодого человека по уху и повредил себе руку. Отмечается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

На кадрах, снятых рэпером, утверждается, что брат девушки находится в нетрезвом состоянии.

В ночь на понедельник, 21 октября, певицу Глюкозу задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее заподозрили в употреблении наркотиков.

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