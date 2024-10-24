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11:50, 24 октября 2024Силовые структуры

В отношении рэпера Гуфа возбуждено уголовное дело и ему грозит до семи лет лишения свободы

Shot: рэперу Гуфу грозит до 7 лет лишения свободы по статье о грабеже с насилием
Начало событий в новости Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В отношении 47-летнего рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). По этой статье музыканту грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, на рэпера составлен протокол за мелкое хулиганство.

По информации Shot, дело возбудили потому, что Долматов не только избил 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы (ППС), но и забрал его телефон. У пострадавшего диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

Ранее сообщалось, что Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку утром 23 октября. По изначальным данным, инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой компанией банного комплекса.

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      Анна Габай
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