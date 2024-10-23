Раскрыты новые подробности задержания рэпера Гуфа

Mash: рэпера Гуфа задержали за дебош в бане

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был доставлен в отделение полиции после дебоша в бане. Новые подробности задержания артиста раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкант и шестеро его друзей оплатили два часа нахождения в бане, затем рэпер попросил отключить камеры видеонаблюдения и продлить их пребывание в зоне отдыха еще на три часа. Также Долматов предложил внести в счет оплату аренды других частей комплекса, чтобы не было посторонних людей.

Отмечается, что во время пребывания в бане артисту и его компании выписали штраф за курение. В итоге общая сумма, которую должны были заплатить Долматов и его друзья, составила 78 тысяч рублей, уточняет Mash.

Позже возникли проблемы с оплатой, и начался конфликт. На месте событий находились управляющая комплексом и ее брат. Рэпер подумал, что мужчина снимает происходящее на камеру, из-за чего забрал его телефон и ударил в ухо.

Ранее сообщалось, что Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку.