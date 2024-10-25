России пообещали не вводить против нее санкции

Президент Вучич: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия, как независимая и суверенная страна, будет придерживаться собственной внешней политики и никогда не введет санкции против России. Об этом в ходе выступления заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Сербия должна вести сербскую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию. Другой политики, поверьте мне, нет... Позвольте нам иметь свою политику. Позволите или нет, у нас она будет. Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе, о своем будущем, о своей стране, зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?» — поразмышлял Вучич.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что готов отдать жизнь за сохранение хороших отношений его страны с Россией. «Я горжусь своими отношениями с Россией. Я буду выступать за них до последнего дня своей жизни. Сербия и Россия должны становиться все ближе и ближе, потому что это очень хорошо как для Сербии, так и для России», — высказался политик.