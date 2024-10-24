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14:37, 24 октября 2024Мир

Вице-премьер Сербии заявил о готовности отдать жизнь за хорошие отношения с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин заявил о готовности отдать жизнь за отношения с РФ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что готов отдать жизнь за сохранение хороших отношений его страны с Россией. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я горжусь своими отношениями с Россией. Я буду выступать за них до последнего дня своей жизни. Сербия и Россия должны становиться все ближе и ближе, потому что это очень хорошо, как для Сербии, так и для России». — сказал политик.

Вулин подчеркнул, что продолжит говорить о необходимости сохранения диалога с Москвой, даже несмотря на поступающие в его адрес угрозы. «И если это будет стоить мне жизни, то это не слишком высокая цена», — добавил вице-премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал Сербию и США «историческими союзниками в решающие моменты», разделяющими «многолетнее партнерство и сотрудничество».

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      Виктория Кондратьева
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