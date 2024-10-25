Россиянам пообещали тепло в последние выходные октября

«Метеовести»: в большинстве регионов России в выходные ожидается хорошая погода

Большинство российских регионов в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ждет теплая погода. Об этом сообщили синоптики «Метеовестей».

На юге России в субботу местами пройдут небольшие дожди, тучи рассеются в воскресенье. Днем на Кавказе, в низовьях Волги и Дона ожидается плюс 8-13 градусов, в Крыму и в Краснодарском крае до плюс 11-16 градусов.

На Средней Волге также локальные дожди возможны только в субботу. Днем ожидается плюс 3-8 градусов. На Северо-Западе в полуденные часы ожидается от плюс 3-8 градусов на севере до плюс 8-13 градусов на юго-западе. В Центральной России существенные осадки маловероятны, а ночью не исключены локальные заморозки. Дневная температура будет держаться на уровне плюс 7-12 градусов.

Повышенной вероятность осадков окажется на Урале, где днем столбики термометров поднимутся до плюс 3-8 градусов. На севере Сибири атмосферные процессы уже станут перестраиваться на зимний лад, в южной части региона ожидается относительно теплая, но дождливая погода — с температурой плюс 4-9 градусов после полудня.

Солнечно будет на юге Дальнего Востока, в воскресенье в Приморье по вине циклона опять начнутся дожди. Днем в Приамурье температура окажется на уровне плюс 4-9 градусов, на юге Приморья — плюс 8-13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что после достаточно теплой и солнечной погоды в выходные, 26 и 27 октября, в Москву придут похолодание и мокрый снег.