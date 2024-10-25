Россиянку задержали за расправу над сожителем на почве ревности

В Курской области задержали 23-летнюю россиянку за убийство сожителя

В Курской области задержали 23-летнюю россиянку, учинившую расправу над сожителем на почве равности. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 октября пара ужинала в частном доме в поселке Конышевка. После совместного распития алкоголя россиянка и ее 34-летний возлюбленный поссорились на почве ревности. Девушка схватила нож и воткнула его мужчине в сердце. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью. Решается вопрос об аресте и помещении подозреваемой в СИЗО.

15 октября сообщалось, что в Запорожской области задержали 38-летнего россиянина, расправившегося с 42-летним мужчиной на почве ревности.