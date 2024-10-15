Ревнивый россиянин ворвался к бывшей сожительнице и расправился с ее новым мужчиной

В Запорожье россиянин заколол нового мужчину бывшей возлюбленной в ее доме

В Запорожской области задержали 38-летнего россиянина, расправившегося с 42-летним мужчиной на почве ревности. Об этом во вторник, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом бывшей сожительницы, проживавшей в селе Данило-Ивановки, у которой в гостях находился незнакомый ему мужчина. В ходе вспыхнувшей ссоры незваный гость схватил бытовой нож и вонзил его в спину соперника. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

По горячим следам подозреваемого задержали, на допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

3 октября сообщалось, что в Новочеркасске бывший заключенный из ревности забил жену обухом топора.