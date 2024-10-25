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10:15, 25 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

Фото: @alisalisamay

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала селфи на борту самолета в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautiful_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в красном пиджаке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивый ангел», «Прекрасная леди», «Удивительная», «Милая», «Принцесса», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика и восхитила подписчиков. Перед нанесением косметики на лицо девушка заметила, что такой макияж держится 20 часов.

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      Фариза Бацазова
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