Российская стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала селфи на борту самолета в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautiful_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в красном пиджаке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивый ангел», «Прекрасная леди», «Удивительная», «Милая», «Принцесса», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России показала, как делает легендарный макияж сотрудниц перевозчика и восхитила подписчиков. Перед нанесением косметики на лицо девушка заметила, что такой макияж держится 20 часов.