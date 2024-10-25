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12:42, 25 октября 2024Бывший СССР

Российские войска заняли более выгодные позиции у Стельмаховки

Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продвинулись и заняли более выгодные позиции у Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, за сутки российские войска продолжили освободительные действия на сватовско-кременском участке фронта. В результате успешных боевых действий был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило продвинуться на два километра северо-западнее Стельмаховки и занять более выгодные позиции. Также под контроль российских войск перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали на протяжении длительного времени.

Ранее в ЛНР рассказали о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке. Марочко отмечает множество случаев хаотичного бегства украинских военных со своих позиций на неподготовленные рубежи.

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      Илья Таксюр
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