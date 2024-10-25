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16:43, 25 октября 2024Наука и техника

Российским военным поставили зимнюю форму ВКПО 3.1

«Триада-ТКО» поставила заказчику зимнюю группу одежды ВКПО 3.1

Фото: Концерн «Калашников»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») выполнила поставку зимней группы одежды из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) 3.1 для военных. Об этом сообщили в концерне.

«В частности, [в адрес заказчика] отгружаются белье нательное флисовое, куртки флисовые, костюмы демисезонные и утепленные, шапки утепленные», — рассказали в «Калашникове».

Там отметили, что модернизацию комплекта формы осуществили на основе запроса заказчика по опыту эксплуатации ВКПО версии 3.0 в зоне проведения спецоперации. Обновленная зимняя одежда отличается доработанной конструкцией и улучшенными теплоизоляционными свойствами.

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Нательная фуфайка из состава обновленного ВКПО получила плоские швы, а флисовую куртку оснастили трикотажными вставками для улучшенной терморегуляции и регуляторами объема. Куртка из состава демисезонного костюма отличается обновленной конструкцией с влагозащитным карманом для документов.

Ранее стало известно, что «Триада-ТКО» поставила модульную разгрузочную систему (МРС) специальному подразделению. Элементы комплекта обеспечивают защиту от воздействия стрелкового оружия и осколков.

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      Даниил Иринин
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