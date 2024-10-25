Скончался бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям

Бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов умер в 84 года

Бывший глава Государственного комитета России по телекоммуникациям Александр Иванов скончался в возрасте 84 лет. Об этом на своем сайте сообщил журнал «Вестник связи».

«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд "Ветераны связи" и фонд "Братское сердце" с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — уточняется в сообщении. Редакция журнала также выразила соболезнования близким и родным Иванова.

С 1989 по 1992 год Иванов был замминистра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания. После ликвидации министерства вернулся в Вооруженные Силы на должность первого замначальника связи в звании генерал-полковника. Затем, после увольнения из армии в 1999 году Иванов возглавлял Государственный комитет РФ по телекоммуникациям.