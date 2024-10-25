Сотрудников российского футбольного клуба заподозрили в получении коммерческого подкупа

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело на сотрудников ФК «Енисей»

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело на сотрудников футбольного клуба (ФК) по подозрению в получении коммерческого подкупа. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа в крупном размере») и 204.1 («Посредничество в получении коммерческого подкупа в крупном размере»).

По данным следствия, в августе подозреваемые решили дополнительно заработать, предоставляя представителям организаций свободный доступ на территорию клуба «Енисей» во время спортивных мероприятий, для торговли продуктами питания.

Менеджер по развитию футбольного клуба нашел компанию и предложил ей заключить договор оказания услуг по размещению рекламных материалов ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей. Также он договорился о возможности оказания услуг по обеспечению питанием на спортивных мероприятиях, за вознаграждение в размере 550 тысяч рублей.

Подозреваемые получили деньги в полном объеме и распорядились ими по своему усмотрению. Один участник сговора задержан.

Ранее сообщалось, что в российском городе взяли под стражу директора департамента «Русала» по делу о подкупе.