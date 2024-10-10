В российском городе взяли под стражу директора департамента «Русала» по делу о подкупе

В Красноярске директору департамента «Русала» грозит до 12 лет по делу о подкупе

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела компании текстильной промышленности и сотрудника руководящего состава группы компаний «Русал» по делу о коммерческом подкупе при закупке средств индивидуальной защиты — респираторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 204 УК РФ («Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере») и части 8 статьи 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере»).

По информации ТАСС, сотрудник руководящего состава группы компаний «Русал» — это директор департамента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности дирекции по устойчивому развитию компании «Русал менеджмент». Он взят под стражу. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, предварительно установлено, что в период с августа 2012 года по декабрь 2023 года начальник отдела продаж санкт-петербургской компании-производителя текстиля передавал деньги директора департамента «Русала» за победы в конкурсных отборах по поставке респираторов. Отмечается, что размер незаконного вознаграждения составлял два процента от стоимости поставленного товара. За это время он получил около четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил бывшего коммерческого директора «Уральского завода теплообменного оборудования» («УЗТО») к восьми годам колонии строгого режима за получение подкупа.