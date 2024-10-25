Создателя паблика «Дореволюционный советчик» приговорили к двум годам колонии

В Москве Хамовнический районный суд приговорил основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова к двум годам лишения свободы по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу суда.
Малахов признан виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»). Заседание проходило в особом порядке. С предъявленным обвинением фигурант был согласен. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил лишить его права заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и интернетом, на два года.
Ранее сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Малахова в его Telegram-канале. 2 февраля его задержали, в квартире прошли обыски