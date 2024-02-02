Силовые структуры
В Москве задержали основателя группы «Дореволюционный советчик»
В Москве задержали поэта Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС России
В Москве задержали петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Татьяну Соломину.
Защитница рассказала, что в отношении Малахова возбудили дело о повторной дискредитации Российской армии. Поводом послужили его посты в Telegram. Отмечается, что в квартире мужчины уже прошли обыски.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о Российской армии в отношении писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов).