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14:00, 2 февраля 2024Силовые структуры

В Москве задержали основателя группы «Дореволюционный советчик»

В Москве задержали поэта Вячеслава Малахова за дискредитацию ВС России
Вячеслав Малахов

Вячеслав Малахов. Кадр: Telegram-канал Вячеслава Малахова

В Москве задержали петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Татьяну Соломину.

Защитница рассказала, что в отношении Малахова возбудили дело о повторной дискредитации Российской армии. Поводом послужили его посты в Telegram. Отмечается, что в квартире мужчины уже прошли обыски.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о Российской армии в отношении писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов).

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      Екатерина Кашурникова
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