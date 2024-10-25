Вице-президент Никарагуа Мурильо: США и НАТО являются врагами человечества

США и НАТО являются врагами человечества, в то время когда Россия ведет борьбу с фашизмом. Об этом заявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, передает портал 19Digital.

«На этой очень важной встрече мы, как всегда (...) признали великую битву, которую Российская Федерация ведет против фашизма, который финансирует, вооружает и продвигает кто? Соединенные Штаты, которые, к несчастью для всего мира, являются врагами человечества, США и НАТО», — рассказала политик, комментируя итоги участия Никарагуа в саммите БРИКС в Казани.

Мурильо также раскритиковала политику санкций в отношении России, назвав подобные действия агрессией в отношении Москвы.

Ранее газета Politico сообщала, что из-за неэффективности вводимых санкционных режимов США начали оправдываться, что санкции не направлены на обвал экономики России.