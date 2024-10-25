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13:57, 25 октября 2024Мир

США начали оправдываться из-за санкций против России

Politico: США оправдываются, что санкции не направлены на обвал экономики России

Фото: Nicole Glass Photography / Shutterstock / Fotodom

Из-за неэффективности вводимых санкционных режимов США начали оправдываться, что санкции не направлены на обвал экономики России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Целью этой экономической тактики никогда не был обвал российской экономики, у нее не может быть такой цели», — приводит издание слова анонимного источника из администрации президента США Джо Байдена.

Он также добавил, что целью санкций якобы было ограничение импорта товаров, необходимых для развития военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, Соединенные Штаты изначально исходили из идеи того, что Россия адаптируется к вводимым санкциям.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти США в скором времени объявят о введении новых жестких антироссийских санкций. По ее словам, новые санкции будут в том числе направлены «против тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах». Йеллен подчеркнула, что Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции.

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      Максим Габриелян
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