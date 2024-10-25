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19:02, 25 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об отправке Киевом координатора группы экстремистов в Грузию

ТАСС: Киев отправил координатора группы экстремистов в Грузию
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев отправил координатора одной из групп экстремистов в Грузию, чтобы подготовить провокации. Об этом сообщает со ссылкой на своего источника ТАСС.

По его словам, украинские спецслужбы подготовили бывшего боевика «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения. Сейчас он находится в Грузии и выполняет функции координатора одной из групп экстремистов. Источник добавил, что Нодарович также отвечает за выплату денег участникам беспорядков. Также сообщается, что координатор зарегистрирован в Мариуполе и имеет гражданство Украины, а покинуть Грузию планировал в конце года.

Ранее в Грузии рассказали об уговорах Запада присоединиться к санкциям против России. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что в первый год военного конфликта грузинское правительство только и занималось тем, что во время разных визитов объясняло, почему не может вводить санкции против России.

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      Илья Таксюр
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