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11:52, 23 октября 2024Бывший СССР

В Грузии рассказали об уговорах Запада присоединиться к санкциям против России

Спикер Шалва: Запад уговаривал Грузию присоединиться к санкциям против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Западные чиновники в начале российской специальной военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.

По его словам, такие разговоры были «иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей». Он добавил, что в первый год военного конфликта грузинское правительство только и занимались тем, что во время разных визитов объясняло, почему не может вводить санкции против России.

«Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет», — сказал спикер парламента.

Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней. После этого, по словам политика, предлагалось начать партизанскую войну.

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      Илья Таксюр
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