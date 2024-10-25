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17:30, 25 октября 2024Экономика

Туркмения остановила поставки газа в Россию

Глава «Туркменгаза» Бабаев заявил об остановке поставок газа в Россию

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

«Туркменгаз» остановил поставки газа в Россию из-за того, что не договорился по ценам с «Газпромом». Об этом на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркмении — 2024» заявил глава туркменской компании Максат Бабаев, передает ТАСС.

По его словам, подписанный в 2019 году пятилетний контракт истек 30 июня. Он предусматривал поставки до 5,5 миллиарда кубометров в год. Для Туркмении ключевым условием была коммерческая часть, однако предложение «Газпрома» их не устроило.

Бабаев добавил, что у «Туркменгаза» увеличивается спрос со всех сторон, так что покупатели на выпавшие объемы экспорта точно найдутся. Также он не исключил, что «Газпром» вернется к переговорам и сторонам удастся заключить новый контракт на поставки.

Среднеазиатская республика является основным поставщиком трубопроводного газа в Китай. За первые восемь месяцев текущего года она продала в КНР топлива на 6,55 миллиарда долларов. Россия, несмотря на рост поставок по газопроводу «Сила Сибири», с результатом 5,4 миллиарда долларов остается на втором месте.

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      Платон Щукин
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