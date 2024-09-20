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07:26, 20 сентября 2024Экономика

Россия увеличила поставки одного углеводорода в Китай

ГТУ: поставки российского газа в Китай выросли на 21,1 процента

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

За восемь месяцев 2024 года Россия продала в Китай трубопроводного газа больше чем на 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Таким образом в денежном выражении поставки этого вида углеводородов увеличились на 21,1 процента год к году.

Главным экспортером трубопроводного газа в Китай пока является Туркмения. Она продала этого топлива на 6,55 миллиарда долларов. Россия занимает вторую позицию. Следом за ней идут Мьянма, Казахстан и Узбекистан.

Ранее появился прогноз, что в 2024 году средняя экспортная стоимость трубопроводного газа из России достигнет 297 долларов за тысячу кубометров.

Пока что Китай платит за российский трубопроводный газ на 17,7 процента меньше, чем Европа и Турция. Предполагается, что в 2025 году разница увеличится до 23,2 процента.

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      Кирилл Луцюк
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