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09:16, 13 сентября 2024Экономика

В России понадеялись на продажу газа Китаю подороже

РБК: Минэкономразвития повысил цены на газ для Китая в обновленном прогнозе

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В базовом варианте прогноза Минэкономразвития на текущий и ближайшие три года предполагаются более высокие цены на природный газ, поставляемый по трубопроводам в Китай, чем это было прописано в апрельском варианте ожиданий. Об этом со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили источники, сообщает РБК.

В следующем году ожидается средняя цена в размере 261 доллар за тысячу кубометров (плюс 17 долларов), в 2026-м — 247,3 доллара (плюс 14 долларов), в 2027-м — 235,4 доллара (плюс 8 долларов). При этом по итогам нынешнего года ведомство надеется на среднюю цену в размере 288 долларов, что на 31 доллар выше, чем ожидалось в апреле.

Несмотря на такой рост, Китай все равно платит на 17,7 процента меньше, чем Европа и Турция, а в 2025 году разница вырастет до 23,2 процента.

Как отмечается в материале, цена на газ, поставляемый в Китай по «Силе Сибири», основана на привязке к ценам на нефтепродукты с некоторым временным лагом и коэффициентами.

При этом у Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) сильная переговорная позиция, потому что компания имеет альтернативных поставщиков. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев напомнил, что в последние годы газ из «Силы Сибири» является для Китая самым дешевым.

Ранее Монголия исключила газопровод «Сила Сибири-2», за счет которого Россия хотела бы увеличить поставки газа в Китай, из своего долгосрочного плана развития до 2028 года. Эксперты полагают, что такое решение означает новое затягивания сроков реализации проекта.

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      Платон Щукин
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