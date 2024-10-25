Суд изберет меру пресечения замминистру энергетики Мочальникову

Следствие просит избрать меру пресечения замминистру энергетики Мочальникову

Никулинский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Материалы дела поступили в суд. Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Противоправную деятельность чиновника выявили специалисты Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

Ранее сообщалось, что он проходит по делу своего предшественника на посту Анатолия Яновского.