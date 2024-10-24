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13:40, 24 октября 2024Силовые структуры

Замминистра энергетики России оказался фигурантом дела своего предшественника

«Ъ»: замглавы Минэнерго Мочальников проходит по делу экс-замминистра Яновского
Начало событий в новости Вместе с экс-замминистра энергетики Яновским задержаны несколько чиновников

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников проходит по уголовному делу своего предшественника на этом посту Анатолия Яновского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Расследованием уголовного дела занимается УВД по Западному административному округу Москвы. Следователь может ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Кроме Яновского силовики задержали несколько чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием против директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.

Яновского увезли на допрос к следователю. У него дома проведены обыски, изъяты техника и документы. Показания на него дали другие фигуранты дела.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго более 20 лет, а перед задержанием работал первым вице-президентом Академии горных наук.

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      Любовь Ширижик
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