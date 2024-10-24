Замглавы Минэнерго России привезли на допрос к следователям по делу его предшественника

ТАСС: следователи допрашивают замглавы Минэнерго России Мочальникова

Следователи приступили к допросу замминистра энергетики России Сергея Мочальникова по уголовному делу его предшественника на этом посту Анатолия Яновского, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

С чиновником проводятся следственные действия, его процессуальный статус пока неизвестен.

Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Расследованием уголовного дела занимается УВД по Западному административному округу Москвы. Следователь может ходатайствовать перед судом об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Кроме Яновского силовики задержали нескольких чиновников. Они подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству при ликвидации шахт. Это дело связано с расследованием в отношении директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова.

Яновского увезли на допрос к следователю. У него дома проведены обыски, изъяты техника и документы. Показания на него дали другие фигуранты дела.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго более 20 лет, а перед задержанием работал первым вице-президентом Академии горных наук.