Названа дата заседания по аресту замминистра энергетики Мочальникова

Суд изберет меру пресечения заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову в пятницу, 25 октября. Такую дату заседания называет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.
Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Следователь может ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Ранее следователи приступили к допросу замминистра энергетики по уголовному делу его предшественника — Анатолия Яновского. Последний подозревается в хищении бюджетных средств.