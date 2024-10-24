Названа дата заседания по аресту замминистра энергетики Мочальникова

Замминистру энергетики Сергею Мочальникову изберут меру пресечения 25 октября

Замглавы Минэнерго России привезли на допрос к следователям по делу его предшественника

Начало событий в новости Замглавы Минэнерго России привезли на допрос к следователям по делу его предшественника

Суд изберет меру пресечения заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову в пятницу, 25 октября. Такую дату заседания называет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Следователь может ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Ранее следователи приступили к допросу замминистра энергетики по уголовному делу его предшественника — Анатолия Яновского. Последний подозревается в хищении бюджетных средств.

