ЦИК Молдавии утвердил результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента граждан Молдавии, против высказались 49,54 процента избирателей. Всего проголосовали 1 488 874 человека. За опцию «Да» выступили 749 719 избирателей, за опцию «Нет» — 739 155.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов», — заявила председатель комиссии Анджела Караман.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев призвал пересчитать голоса на выборах и референдуме. Он также выступил с требованием отправить в отставку состав ЦИК из-за того, что там работают представители «одной партии».