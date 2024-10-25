Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 25 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии утвердил результаты еврореферендума

ЦИК Молдавии утвердил результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента

Фото: Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента граждан Молдавии, против высказались 49,54 процента избирателей. Всего проголосовали 1 488 874 человека. За опцию «Да» выступили 749 719 избирателей, за опцию «Нет» — 739 155.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов», — заявила председатель комиссии Анджела Караман.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев призвал пересчитать голоса на выборах и референдуме. Он также выступил с требованием отправить в отставку состав ЦИК из-за того, что там работают представители «одной партии».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Россиянин пойдет под суд за стрельбу по посетителям кафе

      Российским туристам посоветовали не заселяться в определенные номера гостиниц

      Путин назвал площадь территории с заблокированными солдатами ВСУ в Курской области

      Вучич рассказал об открытии посольства Сербии в Киеве

      Названы самые мистические места для путешествий в России

      Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали самый выгодный способ вложения денег

      Россиянин заступился за девушку и получил ножевое ранение от оппонента

      Оскароносный режиссер поддержал Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше