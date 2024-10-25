69-я параллель
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09:14, 25 октября 202469-я параллель

Участник СВО женился в Музее вечной мерзлоты

Боец СВО из ЯНАО женился в Музее вечной мерзлоты

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) женился в Музее вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава Тазовского района Виктор Югай в Telegram.

Церемония бракосочетания прошла по национальным обычаям. Жених и невеста пришли на нее в костюмах жителей Крайнего Севера.

Мужчина приехал в ЯНАО из зоны СВО в отпуск, пояснил глава района. «Пусть семья будет крепкой, как вечная мерзлота», — написал он.

Ранее школьница из ЯНАО отстригла 89-сантиметровую косу, пожертвовав ее в пользу участников спецоперации. За это командир одной из севастопольских воинских частей представил девушку к медали «За содействие СВО».

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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