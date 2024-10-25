Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации

Пленный Собловой рассказал, что ушел воевать ради образования детей

Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут ограничены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране. Об этом РИА Новости рассказал 49-летний пленный военный 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Собловой.

Как заявил Собловой, его жена не хотела, чтобы он шел на мобилизацию. «Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: [президент Украины Владимир] Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать [в вузы], будут льготы какие-то убраны. Не хотелось», — пояснил пленный.

По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет. По его словам, скрываться от мобилизации на Украине сложно. Он пожаловался, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой.

Ранее военнослужащий ВСУ Василий Багрий заявил, что украинские власти виноваты в том, что в стране не осталось способных воевать людей, поэтому их нужно свергнуть, устроив новый Майдан. Багрий убежден, что всех, кто на Украине отказывается воевать, не смогут посадить в тюрьмы. Он также рассказал, некоторые мужчины, пойманные военкоматами, сбегают. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок».