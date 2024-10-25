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03:58, 25 октября 2024Мир

В Британии признали неготовность вооруженных сил к войне

Министр обороны Британии Хили признал неготовность вооруженных сил к войне
СюжетРакетные удары по Украине:
Джон Хили

Джон Хили. Фото: John Healey / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы королевства не готовы к войне. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Хили подчеркнул, что Британия перешла в режим высокой адаптированности к проведению военных операций. Однако он признал, что вооруженные силы страны не готовы к участию в конфликтах.

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«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание», — отметил он.

Министр добавил, что эти утверждения лежат в основе логики НАТО. Согласно политике альянса, Лондон должен защищать других членов блока, а также быть эффективным в сдерживании возможной агрессии.

Ранее Хили отказался отвечать на вопрос о снятии запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Он также обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином, как Лондон и Вашингтон могут поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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