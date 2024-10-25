В ЕС назвали саммит БРИКС встречей стран восточного мира с мощной экономикой

Kossuth: Орбан назвал саммит БРИКС в РФ встречей стран с мощной экономикой

Прошедший в Казани саммит БРИКС представляет собой встречу восточных стран с очень развитой экономикой. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где встречаются лидеры стран БРИКС — не западных, но с очень мощной экономикой», — сказал венгерский премьер, назвав прошедшее мероприятие «саммитом восточного мира».

Ранее Орбан пообещал, что Венгрия не станет марионеткой Евросоюза, не поддастся шантажу и будет сражаться за свою свободу.