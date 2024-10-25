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08:48, 25 октября 2024Мир

В ЕС заявили о сигнале прекратить поучать развивающиеся страны

Мишель: ЕС получил сигнал прекратить поучать развивающиеся страны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) получил в ходе саммита БРИКС в Казани сигнал прекратить поучать развивающиеся страны. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью Financial Times (FT).

«Слова, которые мы используем, действительно унизительны, потому что мы создаем впечатление, что мы игрок на поле, и в то же время судья», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что саммит БРИКС в Казани посетили в том числе и страны, поддерживающие хорошие отношения с Западом.

Мишель подчеркнул, что ЕС должен проявлять больше уважения к развивающимся странам. Председатель Евросовета добавил, что объединению нужен новый подход в отношениях с третьими странами.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о провале попыток Запада изолировать Россию и превратить президента Владимира Путина в изгоя. Он отметил, что, несмотря на заявления руководства США, российская экономика укрепляется.

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      Виктория Кондратьева
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