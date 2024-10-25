Политолог Миршаймер: Западу не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать

Западу не удалось изолировать Россию и превратить президента Владимира Путина в изгоя. Об этом заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его [на международной арене]», — подчеркнул политолог.

Миршаймер заявил о провале попыток Запада изолировать Россию по итогам саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что, несмотря на заявления руководства США, российская экономика укрепляется. Также профессор отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) России на Украине.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани. Он также поблагодарил российские власти за приглашение Лаоса на мероприятие.