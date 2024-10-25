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13:17, 25 октября 2024Россия

В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за неделю в плен сдались 55 украинских военных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю с 19 по 25 октября в плен российским военным сдались 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что 39 украинских военнослужащих пленены в Курской области. Другие подробности не раскрываются.

Ранее взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказали, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. По словам военнослужащих, их отправили на штурм в качестве пушечного мяса. Среди пленных оказались в том числе бывшие заключенные, мобилизованные из колоний строгого режима.

Кроме того, 21 октября стало известно о взятии в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали жителей Курской области и российских военнослужащих. На экшен-камерах украинцев нашли кадры, на которых видно, как они вывозят в неизвестном направлении мирных жителей.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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