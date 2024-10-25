В Москве захотели ввести экспериментальное решение для мигрантов

В Москве решили внедрить электронный паспорт для мигрантов

В Москве решили ввести экспериментальное решение для мигрантов и внедрить электронный паспорт иностранца. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

В электронное удостоверение иностранного гражданина внесут всю информацию о нем: его биометрические данные, данные о месте работы и прописке, дату приезда и многое другое.

«Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», — пояснил Собянин.

Эксперимент планируют внедрить в столице с 2025 года. Одновременно с этим в московских аэропортах введут биометрический контроль для всех прибывающих иностранцев вне зависимости от того, требуется ли иностранному гражданину въездная виза в Россию.

Мэр Москвы выразил мнение, что наличие базы биометрических данных всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости в случае совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Для попавших туда мигрантов будет действовать ряд ограничений, таких как невозможность управлять транспортными средствами и пользоваться банковскими услугами.