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20:19, 25 октября 2024Мир

В ООН не смогли подтвердить отказ Украины от визита генсека Гутерриша

В ООН заявили, что ведут работу с Украиной по визиту Гутерриша

Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

ООН не может подтвердить факт того, что Украина отказалась от визита генсека организации Антониу Гутерриша после его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом в ходе своего брифинга заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Reuters.

«У меня нет подтверждения этому (...) Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — рассказал представитель международной организации.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в офисе украинского лидера сообщало, что президент страны Владимир Зеленский отказал в поездке в страну генсеку ООН Гутерришу из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Он также заявил, что генеральный секретарь поездкой в Казань якобы «оскорбил здравый смысл и международное право».

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      Максим Габриелян
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