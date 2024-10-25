В ООН не смогли подтвердить отказ Украины от визита генсека Гутерриша

В ООН заявили, что ведут работу с Украиной по визиту Гутерриша

ООН не может подтвердить факт того, что Украина отказалась от визита генсека организации Антониу Гутерриша после его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом в ходе своего брифинга заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Reuters.

«У меня нет подтверждения этому (...) Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — рассказал представитель международной организации.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в офисе украинского лидера сообщало, что президент страны Владимир Зеленский отказал в поездке в страну генсеку ООН Гутерришу из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Он также заявил, что генеральный секретарь поездкой в Казань якобы «оскорбил здравый смысл и международное право».