Зеленский не пустил генсека ООН на Украину из-за поездки на саммит БРИКС

Зеленский отказал генсеку ООН в поездке на Украину из-за визита на саммит БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в поездке в страну генсеку ООН Антониу Гутерришу из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в офисе украинского лидера.

«После Казани [генсек ООН] хотел приехать на Украину, но [Зеленский] не утвердил этот визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что украинский лидер также заявил, что Гутерриш поездкой в Казань «оскорбил здравый смысл и международное право».

Ранее в МИД Украины обвинили генсека ООН, что его поездка в Казань на саммит БРИКС вредит репутации ООН. По словам представителей украинского дипведомства, Гутерриш сделал «неправильный выбор, который не способствует делу мира».