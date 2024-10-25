В Раде предложили уравнять пенсии по инвалидности прокуроров и граждан на фоне скандала

В Раде захотели уравнять выплаты по инвалидности прокуроров и граждан

Депутаты Верховной Рады Украины предложили уравнять пенсионные выплаты по инвалидности для прокуроров с аналогичными выплатами остальных граждан. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента Украины. Его авторами являются депутаты Инна Совсун из фракции «Голос», Галина Третьякова из «Слуги народа», Иванна Климпуш-Цинцадзе из «Европейской солидарности» и Ирина Констанкевич из депутатской группы «За будущее».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих чиновников в стране распространена фальшивая инвалидность. Он призвал тщательно и быстро разобраться со случаями поддельной инвалидности, добавив, что систему медико-экспертных комиссий необходимо ликвидировать.