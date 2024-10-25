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02:33, 25 октября 2024Экономика

В России рассказали об изменениях цен на бензин до конца года

Экономист Скрябин: цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции

Фото: Pixabay

Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции, заявил в беседе с агентством «Прайм» портфельный управляющий Дмитрий Скрябин.

По его мнению, цены на бензин в России в действительности незначительно связаны с динамикой нефти. Кроме того, примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней.

«Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит», — подчеркнул эксперт.

При этом бензин можно расти в цене в ответ на ажиотажный спрос, однако пока этого не наблюдается, пояснил Скрябин. «Нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться», — заключил экономист.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт бензина из России, который ограничили для стабилизации цен, разрешат только в случае избытка топлива на внутреннем рынке. Сейчас рынок нефтепродуктов в стране стабилен, и потребители полностью обеспечены бензином и дизельным топливом. Однако говорить о возможности возобновления поставок за рубеж пока рано.

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      Марина Совина
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