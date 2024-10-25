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14:16, 25 октября 2024Экономика

В российском городе крыша улетела с новой остановки

В Хабаровске ветер сорвал крышу с новой остановки

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске крыша улетела с остановки общественного транспорта, установленной несколько месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В 2024 году в городе начался первый этап обновления павильонов на остановках общественного транспорта. Новые конструкции начали появляться на улицах Хабаровска в конце лета и начале осени. Однако, как пишут журналисты, «хибарки разваливаются прямо на глазах».

Стены павильонов сделаны из металлических конструкций, прикрепленных к железному «скелету», крыши — из пластика. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что рядом с остановкой на земле лежит сорванная ветром крыша.

Ранее во Владивостоке шквалистый ветер повалил фонарь на землю и сорвал куски кровли с крыши многоквартирного дома. В Приморском крае из-за ливней и сильного ветра оказались частично обесточены шесть населенных пунктов.

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      Мария Черкасова
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