В Сербии обвинили страны Запада в постоянных попытках устроить госпереворот

Вулин: страны Запады не оставляют попыток устроить госпереворот в Сербии

Страны Запада постоянно пытаются устроить госпереворот в Сербии, заявил интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Они все время пытаются это сделать. Не вчера, не завтра, они все время этим занимаются, продолжают свои попытки», — подчеркнул он. По словам Вулина, это происходит, потому что «никому не нравится независимая свободная Сербия», а также потому что, что президент страны Александр Вучич является «одним из последних свободных лидеров в Европе».

«Но мы, сербы, любим это. И из-за того, что мы это любим, мы продолжим бороться за сохранение своего образа жизни и нашего правительства», — заключил вице-премьер.

В августе Вулин заявлял, что Запад готовит для Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме. По его словам, прошедшие тогда протесты против добычи лития были нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть».